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В Калининграде трехлетний мальчик сбежал из детского сада и бродил по городу

Mash: в Калининграде воспитателей наказали за побег ребенка из детского сада

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Depositphotos

В Калининграде трехлетний мальчик сбежал из детского сада и едва не угодил под машину, когда бродил по городу. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел в детском саду при гимназии №22 в Калининграде, трехлетний мальчик покинул территорию образовательного учреждения во время прогулки. Ребенок бродил по городу и едва не угодил под машину.

Его заметил один из водителей, мужчина сфотографировал беглеца и обратился в экстренные службы. Выяснилось, что за воспитанником не уследили педагоги, мальчик пробрался к воротам, на которых был неисправен замок, и отправился на самостоятельную прогулку. После проверки прокуратуры педагог получила выговор, а замдиректора — замечание.

До этого сообщалось, что в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области двухлетний мальчик сбежал от бабушки и отправился на самостоятельную прогулку, ребенка нашли в лесу ночью. По тревоге был поднят личный состав ОМВД России по Павлоградскому району, сотрудники полиции организовали незамедлительный поиск ребенка, информацию об этом также передали сотрудникам Пограничного управления, чья застава находится в радиусе розыска. Пропавшего обнаружили пограничники утром 23 июня. Мальчик один сидел на опушке леса. Беглеца передали бабушке.

Ранее в Свердловской области нашли потерявшихся в лесу детей.

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