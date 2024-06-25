Самолет с Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан

Борт основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вылетел из Таиланда на тихоокеанский остров Сайпан. Об этом сообщает портал Flightradar.

До этого в Бангкоке самолет журналиста остановился для дозаправки. На острове Сайпан пройдет суд, где после частичного признания вины Ассанжа должны отпустить на свободу.

До этого в Международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF) сочли освобождение Ассанжа «победой журналистики». Также независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший приветствовал освобождение Ассанжа.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на своей странице в соцсети Х назвал освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы — это победа демократии. Бразильский лидер напомнил, что журналист вышел на свободу после 1 901 дня заключения.

Ранее сообщалось, что Ассанж лично предстанет перед судом на острове Сайпан.