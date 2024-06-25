Медведи разграбили пасеку в тюменском селе

В селе Казанка Тюменской области медведи пробрались на территорию частного дома и разгромили пасеку. Об этом сообщает портал Neft.

Инцидент произошел в селе Казанка, местная жительница стала замечать, что ночью к ее дому приходят медведи. Женщина установила камеры, чтобы понаблюдать за незваными гостями.

Выяснилось, что хищники приходят к ее дому в разное время суток и воруют из ульев мед. По словам сельчанки, раньше звери не подходили так близко к ее жилищу, местные жители связывают это с нехваткой еды в лесах из-за пожаров.

До этого сообщалось, что в 40 км от Сургута медведь пришел в палаточный лагерь на берегу озера и напугал туристов. Инцидент произошел на пляже возле Голубого озера, к отдыхавшим у воды туристам вышел медведь. Вероятно, хищника привлек запах шашлыков. Туристы пытались спугнуть хищника, но зверь оказался не из робкого десятка. Косолапый долго бродил рядом с палатками и что-то высматривал. Когда звук машин стал нарастать, он все же решил покинуть место отдыха людей и сбежал вглубь леса.

Ранее две собаки спасли мужчину от напавших на него четырех медведей.