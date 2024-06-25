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Патриарх Кирилл встретился с митрополитом УПЦ Ионафаном

Патриарх Кирилл встретился с митрополитом УПЦ Ионафаном и наградил его орденом

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Москве встретился с осужденным ранее на Украине митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном (Елецких). Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

«Патриарх Кирилл наградил митрополита Ионафана орденом преподобного Сергия Радонежского I степени», — говорится в сообщении.

22 июня митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, приговоренный на Украине к пяти годам заключения, был освобожден по ходатайству Патриарха Кирилла.

Позже стало известно, что папа Римский Франциск способствовал освобождению Ионафана.

7 августа 2023 года митрополит УПЦ Ионафан был приговорен к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооруженной агрессии против Украины».

Ранее в России прокомментировали освобождение митрополита на Украине.

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