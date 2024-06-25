Полицейские спасли пятерых сапсерферов, которых отнесло от берега в Финском заливе

В Финском заливе полицейские спасли пятерых сапсерферов, которых отнесло от берега течением. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по СЗФО.

Инцидент произошел неподалеку от одного из фортов Кронштадта. Полицейские на водном транспорте заметили группу людей из пяти человек на бордах для сапсерфинга, которые находились на запретной территории. Стражи порядка подошли к ним ближе и тогда им стало ясно, что те не справляются с течением и их относит от берега. Спортсмены обратились к правоохранителям с просьбой о помощи.

Патрульные подняли сапсерферов на борт катера и доставили их на сушу. Спортсмены пояснили, что не рассчитали свои силы и не смогли справиться с погодой. Отмечается, что их здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь также никому не потребовалась.

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