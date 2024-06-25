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Психолог объяснила, как избавиться от чувства ревности

Психолог Кардиакос: чтобы избавиться от ревности, важно поднять самооценку

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Shutterstock

Ревность — это чувство неуверенности в себе, подпитанное страхом потерять любимого человека. Об этом в беседе с «Радио 1» напомнила клинический психолог Анастасия Кардиакос. В первую очередь, по ее словам, важно разобраться в своем страхе, который, к примеру, может быть вызван неудачными предыдущими отношениями.

«Если что-то было у родителей или в прошлых отношениях, то это абсолютно не означает, что ситуация повторится снова. Я нахожусь в новых отношениях, я принимаю новые действия, я уже прошел тот этап. Нужно напоминать себе о различиях», — посоветовала Кардиакос.

В случае неуверенности в себе, по ее словам, важно поднимать самооценку с помощью действий, результатами которых можно гордиться. Например, ставить маленькие цели в течение дня и достигать их, или вплотную заняться своей внешностью, причем не для партнера, а для себя, пояснила специалист.

В 2024 году испанские ученые из Гранадского университета установили тип личности, обладатели которого наиболее болезненно переживают измены со стороны партнера и чаще всего готовы мстить за подобное поведение. Исследование опубликовано в научном журнале Psychoological Reports (PsyRep).

Согласно результатам эксперимента, люди с высоким уровнем тревожной привязанности испытывали значительные личные страдания, представляя себе неверность своего партнера.

Ранее россиянка попыталась сжечь возлюбленного и его новую пассию из-за ревности.

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