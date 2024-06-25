В центре Москвы произошел пожар в фитнес-центре

В московском фитнес-центре «СССР» в Шмитовском проезде произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, после начала возгорания посетителей центра эвакуировали. Никто не пострадал.

Отмечается, что пожар начался в раздевалке и к настоящему моменту его уже потушили. Причина возгорания не уточняется.

24 июня в здании бывшего НИИ «Платан» во Фрязино произошел пожар. Во время него в здании произошел взрыв. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Возгоранию присваивали третий ранг сложности.

Пожар удалось потушить только к утру. Нескольким людям не удалось выбраться из здания, их точное число пока неизвестно.

Позднее стало известно, что владелица сгоревшего в подмосковном Фрязино здания бывшего НИИ Татьяна Белоусова является банкротом и должна 3 млн рублей за ЖКХ и связь.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону горел склад МВД.