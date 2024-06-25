Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В центре Москвы произошел пожар в фитнес-центре

Посетителей фитнес-центра в Шмитовском проезде эвакуировали из-за пожара

В московском фитнес-центре «СССР» в Шмитовском проезде произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, после начала возгорания посетителей центра эвакуировали. Никто не пострадал.

Отмечается, что пожар начался в раздевалке и к настоящему моменту его уже потушили. Причина возгорания не уточняется.

24 июня в здании бывшего НИИ «Платан» во Фрязино произошел пожар. Во время него в здании произошел взрыв. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Возгоранию присваивали третий ранг сложности.

Пожар удалось потушить только к утру. Нескольким людям не удалось выбраться из здания, их точное число пока неизвестно.

Позднее стало известно, что владелица сгоревшего в подмосковном Фрязино здания бывшего НИИ Татьяна Белоусова является банкротом и должна 3 млн рублей за ЖКХ и связь.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону горел склад МВД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами