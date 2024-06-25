Дарья Трепова отправилась к месту заключения

Террористку Дарью Трепову, приговоренную к 27 годам лишения свободы за исполнение теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), начали этапировать к месту заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

«Она вчера убыла из СИЗО-5 Санкт-Петербурга для отбытия наказания в одном из регионов Российской Федерации», — заявил Берман.

Военного корреспондента Владлена Татарского не стало 2 апреля 2023 года. Во время встречи с блогером в петербургском кафе Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

До этого Дарья Трепова извинилась перед вдовой Владлена Татарского Валерией на заседании Апелляционного военного суда.

Ранее укрывателя Треповой назвали человеком, «который попал в беду».