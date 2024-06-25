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Владелица сгоревшего во Фрязино здания признана банкротом

«Спарк»: владелица сгоревшего во Фрязино здания является банкротом

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Фото очевидца

Владелица сгоревшего в подмосковном Фрязино здания бывшего НИИ Татьяна Белоусова является банкротом и должна 3 млн рублей за ЖКХ и связь. Об этом свидетельствуют данные системы «Спарк».

Отмечается, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Белоусовой в 2023 году за неуплату налогов, а также непредоставление налоговой декларации.

Согласно данным системы, она задолжала 3 млн рублей за ЖКХ и связь. Сейчас приставы пытаются взыскать с компании Белоусовой 6,3 млн рублей в пользу предприятия радиоэлектронной промышленности «Исток» им. А. И. Шокина.

До этого один из арендаторов помещения заявлял, что система оповещения, установленная в сгоревшем в подмосковном городе Фрязино здании, не работала.

Пожар в здании бывшего НИИ «Платан» во Фрязино произошел 24 июня. Во время пожара в здании произошел взрыв. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности

Ранее бывший арендатор помещения рассказал, что в сгоревшем здании НИИ во Фрязино за полгода до пожара был потоп.

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