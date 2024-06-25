В ОП РФ отметили внимание Владимира Путина к новым регионам

Президент России Владимир Путин уделяет больше внимания новым регионам страны, в частности, Запорожской и Херсонской областям. Об этом по итогам встречи главы государства с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо заявил член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО Максим Григорьев.

Он отметил, что как человек, который постоянно находится в этих регионах, видит, как это внимание воспринимают местные жители. По его словам, оно выражается в конкретных проектах, в том числе инфраструктурных проектах, а также в улучшении уровня жизни и инфраструктуры.

«Люди это видят и понимают. В частности, мы реализуем проект «Люди новых регионов», где жители рассказывают об улучшении ситуации к лучшему. Это ровно то, о чем говорил президент. О том, что надо делать», — сказал член ОП РФ.

При этом Григорьев подчеркнул, что на него произвел большое впечатление тот факт, что глава государства во время встречи был абсолютно «в теме».

«Путин задавал конкретные вопросы главе региона, и было видно, что он владеет полностью ситуацией. Очень важно, что есть планы, которые реализуются. Это планы по развитию, в том числе по экономическому развитию региона на будущее. Конечно, очень важно обеспечить безопасность прежде всего этих людей, и это делает наша российская армия и органы власти. Безусловно, в этом плане еще многое предстоит сделать», — добавил член ОП РФ.

Также к ключевым темам встречи он отнес решение вопросов газоснабжения и электроснабжения, а также строительства, которые президент обозначил главными задачами для области.

«Хочу отметить, что при Украине все это было в крайне тяжелом состоянии. То, сколько приходилось населению платить за электричество, за газ — это были очень большие цифры. Многим пенсионерам просто фактически не оставалось денег на еду после того, как они отдавали затраты на ЖКХ», — сказал он.

Григорьев подчеркнул, что самым важным является то, что жители новых регионов видят постоянное внимание президента к улучшению уровня жизни.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время встречи с Владимиром Сальдо в числе первоочередных задач для Херсонской области обозначил газоснабжение, энергоснабжение и строительство жилья.