Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дело об отравлении людей салатом лобио передали в столичный суд

Дело «Кухни на районе» рассмотрит Люблинский суд Москвы

close
100%
Shutterstock

Дело об административном производстве в отношении ООО «ЛокалКитчен» («Кухня на районе». — «Газета.Ru») передано для рассмотрения в столичный Люблинский районный суд. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«В Люблинский районный суд города Москвы поступил протокол Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по городу Москве в Юго-Восточном административном округе города Москвы об административном правонарушении в отношении», — заявили в пресс-службе.

Компанию привлекли в связи по делу об отравлении десятков жителей Москвы продуктами, зараженными ботулотоксинами.

До этого стало известно, что компанию по доставке готовых блюд «Кухня на районе» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения санитарных норм.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько человек остаются с признаками ботулизма в больницах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами