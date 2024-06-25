Дело об отравлении людей салатом лобио передали в столичный суд

Дело об административном производстве в отношении ООО «ЛокалКитчен» («Кухня на районе». — «Газета.Ru») передано для рассмотрения в столичный Люблинский районный суд. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«В Люблинский районный суд города Москвы поступил протокол Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по городу Москве в Юго-Восточном административном округе города Москвы об административном правонарушении в отношении», — заявили в пресс-службе.

Компанию привлекли в связи по делу об отравлении десятков жителей Москвы продуктами, зараженными ботулотоксинами.

До этого стало известно, что компанию по доставке готовых блюд «Кухня на районе» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения санитарных норм.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько человек остаются с признаками ботулизма в больницах.