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В Башкирии трехлетний мальчик целиком проглотил металлическую цепочку

В Башкирии в брюшной полости трехлетнего мальчика нашли металлическую цепочку

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Раевская центральная больница/VK

В Раевскую центральную районную больницу был доставлен трехлетний ребенок с подозрением на инородное тело в брюшной полости, выяснилось, что мальчик проглотил цепочку. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

При каких обстоятельствах трехлетний мальчик проглотил инородное тело, медики не уточнили. В ходе обследования в брюшной полости ребенка врачи обнаружили проглоченную им металлическую цепочку длиной несколько сантиметров.

Ребенка оставили под медицинским наблюдением, хирургическое вмешательство не потребовалось, цепочка покинула детский организм, не успев нанести серьезный вред.

До этого сообщалось, что в Томске врачи достали из горла годовалого ребенка заколку. Годовалая девочка играла дома, сняла с волос заколку и попыталась ее проглотить, инородный предмет застрял у ребенка в горле. Родители попытались извлечь заколку сами, но не смогли и обратились за медицинской помощью. Врачи оториноларингологического отделения провели экстренную ларингоскопическую операцию и удалили инородный предмет из гортани. Ситуация осложнялась еще и тем, что заколка была из металла с острыми краями. Маленькая пациентка некоторое время находилась в реанимации, сейчас она проходит лечение в лор-отделении больницы.

Ранее двухлетняя россиянка проглотила 13 магнитов.

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