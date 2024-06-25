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В Орске мошенники запугали семиклассницу и оформили кредит на ее мать

В Оренбургской области мошенники запугали школьницу и обокрали ее мать

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Ilya Naymushin/Reuters

В Орске телефонные мошенники запугали школьницу и оформили кредит на ее мать на сумму 295 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Оренбургской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 46-летняя жительница Орска, она заявила, что на нее был оформлен кредит на сумму 295 тысяч рублей. Как установили полицейские, 14-летней дочери потерпевшей в мессенджере написал неизвестный.

Мужчина предложил девочке подработку, школьница должна была просматривать видеоролики и получать за это деньги. Позднее девушке написал неизвестный, сообщив, что она сорвала международный перевод и на ее родителей наложен штраф 100 тысяч рублей, который необходимо оплатить.

Напуганная семиклассница сообщила данные банковской карты матери, получив доступ к личному кабинету женщины, аферисты оформили на нее кредит и перевели деньги на неизвестный счет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, личности злоумышленников устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Саяногорске школьник предоставил мошенникам доступ к банковскому счету отца и помог оформить на него кредит. Девятилетний мальчик играл на телефоне в онлайн-игру, на связь с ним вышли неизвестные. В течение недели аферисты переписывались с ребенком, за это время мальчик неоднократно отправлял злоумышленникам фотографии банковского приложения с телефон отца. Получив доступ к онлайн банку саяногорца, на него оформили кредитную карту с лимитом 140 тысяч рублей.

Ранее россиянка набрала кредитов на 11 млн рублей и отдала все деньги мошенникам.

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