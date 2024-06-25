В России заявили, что Ассанж стал символом свободной журналистики

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж стал символом свободной журналистики, а не простым обвиняемым, которого преследуют США. Об этом в беседе с RT заявил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он отметил, что продвижение его дела было подвешено до наступления определенных событий политического характера.

«Освобождению Ассанжа способствовала избирательная кампания в США. Это один из козырей в рукаве Байдена, на котором он надеется выиграть. Показать, что он а) великодушен; б) истинный приверженец демократических ценностей и свободы прессы; в) может разруливать старые, перезревшие проблемы так, что все остаются довольны», — сказал Соловьев.

По его словам, в обмен на свободу журналисту придется вести «весьма скромный и непубличный дальнейший образ жизни». При этом юрист отметил, что вопрос, будет ли он соблюдать условия посредников или представителей правительства США, остается открытым.

25 июня в проекте WikiLeaks подтвердили, что Джулиан Ассанж заключил сделку с прокуратурой США. Соратники Ассанжа заявили, что кампания в его поддержку создала возможности для ведения продолжительных переговоров с министерством юстиции США. Итогом этих переговоров стала сделка, которая пока еще окончательно не оформлена.

Джулиан Ассанж приобрел всемирную известность благодаря созданию сайта WikiLeaks, на котором были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая видеозапись жертв из числа мирных иракских граждан.

Ранее жена Ассанжа поблагодарила всех причастных к его освобождению.