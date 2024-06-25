В Дагестане арестовали чиновника, чьи дети участвовали в теракте

Суд в Республике Дагестан арестовал главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети принимали участие в теракте на территории региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Республики Дагестан Зарему Мамаеву.

По ее словам, чиновника отправили под стражу на 10 суток.

«Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Магомеда Омарова виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначил ему наказание в виде административного ареста», — сказала источник.

При этом в правоохранительных органах журналистам сообщили, что главе Сергокалинского района могут предъявить обвинения в пособничестве террористам.

23 июня несколько вооруженных людей напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный на улице Ленина в городе Дербенте. Также атаке подверглась синагога Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Злоумышленники обстреляли религиозные здания из автоматов.

Одновременно с этим в городе Махачкале началась стрельба. Целями вооруженных людей стали пост ДПС на улице Ермошкина и стоящая рядом синагога. Кроме того, около Свято-Успенского кафедрального собора на улице Орджоникидзе также произошла перестрелка.

В результате пострадали десятки человек, 21 из них спасти не удалось. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, ликвидировали пятерых нападавших.

24 июня появилась информация об участии в терактах младших сыновей Магомеда Омарова — Османа и Адиля. Среди нападавших был и племянник чиновника Абдусамад Амадзиев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено начало атаки террористов в Республике Дагестан.