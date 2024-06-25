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Сестра экс-президента США пострадала во время протестов

CNN: сестра Обамы Аума пострадала от слезоточивого газа в ходе протестов в Кении

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CNN/YouTube

Единокровная сестра экс-президента США Барака Обамы Аума пострадала в результате применения полицейскими слезоточивого газа во время протестов против повышения налогов в Кении. Об этом она рассказала в эфире телеканала CNN.

«Я ничего не вижу после того, как применили слезоточивый газ», — сказала Обама. Она уточнила, что у нее и протестующих в руках были только флаги и плакаты.

Протесты начались в Кении после того, как в понедельник президент США Джо Байден включил страну в число «основных союзников, не входящих в НАТО». Это стало первым случаем, когда такой статус получила африканская страна к югу от Сахары.

В мае Байден объявил о своем решении присвоить Кении этот статус, принимая президента страны Руто в Белом доме.

Ранее республиканцы обвинили Белый дом в отправке Кении оружия для Украины.

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