Администратору Telegram-канала «Moscow Calling» продлили домашний арест

Черемушкинский районный суд столицы продлил домашний арест администратору Telegram-канала «Moscow Calling» Андрею Куршину (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно данным Telegram-канала, Куршин, которого обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, останется под домашним арестом в течение шести месяцев, до 3 декабря 2024 года.

До этого прокуратура Хакасии сообщала, что главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева приговорили к 5,5 года колонии по статье о фейках о Вооруженных силах России. Его также лишили права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на два года и шесть месяцев.

Основанием для возбуждения уголовного дела стал материал про 11 хакасских омоновцев. Михаил Афанасьев не признал вину.

Ранее в Волгограде обыскали дом администратора Telegram-канала «Moscow Calling».