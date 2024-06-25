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Администратору Telegram-канала «Moscow Calling» продлили домашний арест

Черемушкинский суд Москвы продлил арест администратору канала Moscow Calling

Черемушкинский районный суд столицы продлил домашний арест администратору Telegram-канала «Moscow Calling» Андрею Куршину (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно данным Telegram-канала, Куршин, которого обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, останется под домашним арестом в течение шести месяцев, до 3 декабря 2024 года.

До этого прокуратура Хакасии сообщала, что главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева приговорили к 5,5 года колонии по статье о фейках о Вооруженных силах России. Его также лишили права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на два года и шесть месяцев.

Основанием для возбуждения уголовного дела стал материал про 11 хакасских омоновцев. Михаил Афанасьев не признал вину.

Ранее в Волгограде обыскали дом администратора Telegram-канала «Moscow Calling».

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