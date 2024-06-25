Половина россиян сохранили связи с друзьями по учебе после выпуска

Половина россиян поддерживают отношения с одноклассниками и с однокурсниками из вуза на протяжении долгих лет. Об этом говорит исследование, проведенное аналитиками медиахолдинга Rambler&Co.

Согласно опросу, 5% респондентов встретили свою любовь и создали семью во время учебы, 4% видятся с однокашниками исключительно на встречах выпускников. У 50% дружеских связей с одноклассниками и с однокурсниками не осталось.

Из тех, кто общается с одноклассниками, более трети назвали их хорошими друзьями. Столько же — знакомыми, с которыми иногда переписываются. 29% — близкими друзьями семьи, 5% — знакомыми, с которыми часто встречаются.

В отношениях с товарищами по учебе 43% россиян больше всего ценят общие воспоминания. Пятая часть респондентов отметили сформированное годами доверие, столько же — общие интересы. 13% опрошенных связи с бывшими одноклассниками и однокурсниками пригодились в карьере.

При этом почти половина респондентов рассказали, что их круг общения формировался на протяжении жизни. Четверть нашли ближайших друзей на работе. У 13% большинство знакомств остались исключительно со школы, у 10% — из вуза, у 7% — с района, в котором росли.