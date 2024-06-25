Россиянам дали советы по планированию рабочего дня летом

Чтобы рабочий день в летнее время был продуктивным, самые сложные задачи нужно выполнять в первую очередь. Такой совет в беседе с РИАМО дал создатель авторского метода достижения целей «ТрансКоучинг», основатель «Академии ТрансКоучинга» Виталий Наумов.

«Во-первых, в начале дня, когда вы полны сил, это получится легче и быстрее. Во-вторых, если отложить самое неприятное на потом, то весь день мысли об этом деле будут вас угнетать и вытягивать энергию. В-третьих, после выполнения тяжелой задачи вы получите заряд бодрящего гормона дофамина» — пояснил Наумов.

Он добавил, что не стоит забывать про вознаграждения за проделанную работу. Эксперт посоветовал заранее определиться с тем, чем можно себя порадовать, и пообещать себе это сразу после выполнения работы.

Согласно результатам исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, чуть меньше половины (49%) россиян отмечают у себя снижение эффективности летом, а у 51% производительность остается неизменной.

Более половины (55%) тех, кто больше ленится летом, объясняют это плохой переносимостью жары, а 35% — манящей на улицу хорошей погодой. У 6% в теплое время года увеличивается объем задач, 3% называют личные причины, а 1% — недостаток интересных задний на работе.

Ранее руководителям рассказали, как повысить продуктивность работников летом.