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В экстренных службах оценили пожарную систему в сгоревшем во Фрязино здании

РИА Новости: пожарная система в сгоревшем во Фрязино здании была устаревшей

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Противопожарная система, установленная в сгоревшем в подмосковном городе Фрязино административном здании, была устаревшей и работала частично. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Вся установленная там «пожарная охранка» была сильно устаревшей и малоэффективной», — сказал источник.

Он уточнил, что соответствующее оборудование работало не на всех этажах, поэтому противопожарная система не могла обеспечить должную безопасность на данном объекте.

24 июня в административном здании в подмосковном городе Фрязино начался пожар. В прошлом в строении располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан», но в конце 1990-х годов оно перешло в частную собственность.

Из-за возгорания, площадь которого составила пять тыс. квадратных метров, полностью выгорели четыре этажа здания. Потушить огонь получилось только к утру 25 июня.

В Следственном комитете РФ заявили, что в качестве одной из причин пожара рассматривают неисправность проводки. По последней информации, шесть человек спасти не удалось.

Ранее бывший арендатор помещения в сгоревшем во Фрязино здании рассказал, что полгода назад на объекте случился потоп.

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