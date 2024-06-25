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Российский хирург показал горсть камней из желчного пузыря пациента

Хирург воронежской больницы показал горсть каменей из желчного пузыря пациентки

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Сергей Хатипов/VK

Врач больницы скорой медицинской помощи в Воронеже Сергей Хатипов показал большую горсть камней, которую он и его коллеги извлекли из желчного пузыря пациентки. Фото медик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Такую красоту мы извлекли из одного желчного пузыря. Красиво внешне и ужасно по своей сути...», — подписал снимок врач, призвав подписчиков не запускать свои болезни.

В комментариях к публикации доктор напомнил, что развитию желчнокаменной болезни особенно способствует ожирение, наличие сахарного диабета второго типа, беременность, прием эстрогенов, нарушение липидного обмена, цирроз печени.

На вопрос от подписчиков, возможно ли сохранить при удалении камней орган, Хатипов ответил, что подобная опция возможна, но такие операции показали свою неэффективность.

«Такие операции лишены смысла. <...> Практически у всех пациентов камни появляются снова. Камни это только следствие, причина же в самом желчном пузыре и в обмене веществ», — пояснил специалист.

Ранее в больнице Петербурга врачи выкачали из пациента почти девять литров мочи.

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