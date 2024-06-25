В Самарской области ребенок лишился уха из-за нападения бездомной собаки

Ребенок получил серьезную травму после нападения собаки в Самарской области. Об этом сообщает 63.ru.

Инцидент произошел в Кинеле. По словам матери шестилетнего мальчика, собака свалила его с велосипеда и напала, откусив левое ухо.

«Осталась только мочка и внутренняя раковина. Еще есть несколько укусов на голове», – поделилась родительница.

Мальчику удалось вырваться и убежать. На данный момент пострадавший находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Восстановить орган можно будет только с помощью пластической операции.

Мать рассказала, что на ее ребенка напала собака, которая прибилась к местным жителям. Однако за действия животного они отвечать не хотят, так как не считают его своим питомцем.

Ситуацию взяли на контроль в прокуратуре региона. На данный момент проводится проверка. В рамках мероприятия правоохранители проверят органы самоуправления, которые ответственны за отлов бродячих животных.

Ранее в Забайкалье мальчик попал в реанимацию из-за нападения бездомных собак.