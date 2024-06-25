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Петербургских полицейских заподозрили в избиении задержанного за пьянство

В Петербурге полицейские необоснованно применили силу к задержанному

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Shutterstock

Петербуржец пожаловался на сотрудников полиции, применивших к нему силу. Об этом сообщили в пресс-службе управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В апреле мужчину доставили в отдел полиции в Выборгском районе за нахождение в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения. После чего правоохранители избили задержанного и безосновательно применили к нему спецсредства.

Сотрудники УСБ проверили информацию и выявили нарушения в работе районного отдела полиции. В ведомстве признали, что действия полицейских были необоснованными.

В СК уже возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий, указанных сотрудников собираются привлечь к уголовной ответственности.

Ранее жительница Воронежа обвинила полицейского в избиении ее 17-летнего сына.

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