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Компания воров в Петербурге «помогала» гостям баров ловить такси и лишаться денег

В Петербурге задержали группу людей за кражи у посетителей ночных клубов

В Петербурге компанию мужчин подозревают в краже вещей у посетителей клубов и баров города. Об этом сообщает «МВД Медиа».

О произошедшем стало известно после того, как два жителя города обратились в правоохранительные органы из-за кражи у них денег и мобильного телефона.

По версии следствия, кражу совершила компания молодых людей. Они подходили к человеку, стоящему около бара или клуба и говорили, что отдыхали в соседнем заведении. В итоге новый знакомый соглашался поймать машину одну на всех, чтобы платить меньше за проезд.

На место приезжал водитель-сообщник компании. В поездке мужчины крепко обнимали человека, похищая из его карманов вещи.

Правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались 29-летний водитель и трое молодых людей в возрасте от 28 до 30 лет.

«Среди задержанных трое уроженцев Северо-Кавказского региона, один из которых ранее был судим за вымогательство и кражу, а также житель Северной столицы», – поделились в ведомстве.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Предположительно, они причастны к ряду других подобных преступлений.

Ранее попавшийся на 18-й краже из супермаркета россиянин отправился в колонию строгого режима.

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