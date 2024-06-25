Россиянка получила срок за то, что постоянно избивала ребенка мужа

Жительница Владивостока получила срок за истязание ребенка мужа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, шестилетняя падчерица подвергалась насилию начиная с 2020 года. Девочка терпела побои полтора года.

Известно, что женщина привязывала ребенка к стулу ремнем, хватала пострадавшую за волосы, наносила удары по рукам и ногам, а также совершала другие насильственные действия.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Сама мачеха вину не признала.

Суд признал россиянку виновной. Ее приговорили к лишению свободы на 3,5 года, которые она проведет в колонии общего режима.

До этого в Забайкалье мужчина отправился в колонию за истязание своих сыновей. По версии следствия, он наносил удары детям руками и ремнем, иногда применял USB-провод. Помимо этого, он привязывал одного из мальчиков к кровати и заклеивал рот скотчем.

В результате мужчина получил срок 18 лет, их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее на Кубани возбудили дело об истязании ребенка с инвалидностью в психдиспансере.