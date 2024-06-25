Россиянину, незаконно зарегистрировавшему более 1000 мигрантов, вынесли приговор

Жителя Екатеринбурга, который фиктивно поставил на учет более 1000 мигрантов, признали виновным и вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как установил суд, с января 2022 года по январь 2024 года екатеринбуржец 1987 года рождения зарегистрировал в квартире 1369 иностранцев, осознавая, что никто из них там проживать не будет. В общей сложности нарушитель получил от иностранных специалистов 1,3 млн рублей.

Суд постановил взыскать с мужчины неосновательное обогащение в результате преступной деятельности, а также оштрафовал виновного на 1,2 млн рублей. В общей сложности осужденный должен вернуть в государственную казну 2,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

До этого в Нижегородской области иностранцы помогли нелегально пересечь границу с РФ более чем 1000 мигрантов.

Ранее в Челябинске задержали подозреваемых в приглашении мигрантов под видом студентов.