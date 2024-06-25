Один из захватчиков ростовского СИЗО-1 пришел в сознание

Даниил Камнев, один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, пришел в сознание, его, вероятно, допросили. Об этом рассказал его адвокат Михаил Минаков, передает РИА Новости.

«Камнев пришел в сознание, и его, видимо, допросили. Со слов коллеги-адвоката, его вызывали в больницу, чтобы он присутствовал на допросе. Коллега пойти не смог, но, вероятно, к нему вызвали другого адвоката», — заявил юрист.

25 июня всех заключенных, находящихся в ростовском СИЗО-1, побрили наголо из-за инцидента с террористами, которые взяли в заложники сотрудников изолятора.

До этого сообщалось, что в ростовском СИЗО-1 не хватает 76 сотрудников, или 30% от необходимого штата. Отмечается, что исправительное учреждение не пользовалось популярностью у соискателей.

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они требовали машину и освобождения.

Ранее адвокат сообщил, что один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова выжил.