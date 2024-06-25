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В силовых структурах Дагестана установили личность одного из террористов

РИА Новости: в ходе КТО ликвидировали сына главы Сергокалинского района Омарова

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Кира Батдалова / «Газета.Ru»

Во время контртеррористической операции (КТО) в Дагестане ликвидировали одного из сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — 31-летнего Османа. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

Накануне появилась информация, что в терактах Осман участвовал с родным братом Адилем, а также племянник чиновника Абдусамад Амадзиев. По данным Telegram-канала Baza, они исповедовали ислам радикального толка (ваххабизм).

Позже самого Омарова-старшего задержали. По данным источников, двое боевиков, устроивших теракт в республике, были его сыновьями. Отмечается, что экс-чиновник задержан по статье УК РФ о мелком хулиганстве.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее в Дагестане правоохранители приступили к работе по выявлению лиц, связанных с боевиками.

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Теракт в Дагестане
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