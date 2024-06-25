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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Смирнов: в пяти районах Курской области отменили опасность атаки БПЛА

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Глушковском, Суджанском, Рыльском, Льговском, Кореневском районах Курской области отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал он.

Опасность атаки БПЛА объявляли в пяти районах Курской области в 9:50 (мск).

Утром 25 июня министерство обороны России сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью и один — над Воронежской.

Рано утром 25 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Яковлевский городской округ Белгородской области атаковали шесть украинских беспилотников.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что фрагменты сбитого в регионе беспилотного летательного аппарата вызвали возгорание на промышленной площадке.

Ранее в Белгородской области села остались без света из-за обстрелов ВСУ.

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