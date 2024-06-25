В Севастополе из больниц выписали семь человек, пострадавших от обстрела ВСУ

Семерых пострадавших после ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе выписаны из больниц. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Из севастопольских больниц выписано семь человек, в том числе трое детей», — написал он.

По его данным, в настоящее время в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, в том числе 12 детей, в тяжелом стабильном состоянии — один взрослый пациент.

23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших. Столичный департамент труда и соцзащиты населения позднее сообщил, что шесть взрослых и двое детей, доставленных в столицу, находятся в тяжелом состоянии.

24 июня в Севастополе было объявлено днем траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на теракты в Крыму и Дагестане.