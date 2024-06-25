Депутатам ГД предложили оформить свои предложения по изменению ЕГЭ

Рособрнадзор направил письмо депутатам Госдумы, которые раскритиковали ЕГЭ, с просьбой предоставить свои предложения по совершенствованию экзамена. Об этом заявил на брифинге глава ведомства Анзор Музаев, передает ТАСС.

По его словам, Рособрнадзор направил 14 депутатам, которые указывали на необходимость изменения формы аттестации выпускников российских школ, письмо.

«В комитет Госдумы по образованию, <…> мы в очередной раз им пишем письмо, чтобы они дали свои <…> предметные замечания», — сказал Музаев.

До этого руководитель Независимой лаборатории образования, исследователь ЕГЭ Антон Чубуков заявил, что претензии, которые выдвигают к ЕГЭ, можно применить ко всем формам проверки знаний школьников.

23 июня стало известно, что ученица московской школы в сумме набрала 400 баллов по четырем предметам на едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Ранее в Дагестане у подростка остановилось сердце во время ЕГЭ.