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Режим ЧС введен на территории одного из районов Воронежской области

Гусев: режим ЧС введен на территории Ольховатского района Воронежской области

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Ольховатского района Воронежской области с целью скорейшей ликвидации последствий детонации «взрывоопасных объектов». Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы, военные и чиновники. Губернатор заверил, что ситуация находится под контролем.

Гусев сообщил, что для того, чтобы обеспечить безопасность жителей, была скорректирована работа детских садов и оздоровительных лагерей.

Он отметил, что в Ольховатском городском поселении приостановлена работа нескольких детских садов и пришкольного лагеря.

Кроме того, было перенесено проведение ОГЭ на базе Ольховатской средней школы. Экзамен будет проведен в резервные дни (1-2 июля).

«Работа остальных учреждений образования осуществляется в обычном режиме. Но родители могут самостоятельно принять решение о посещении их детьми школ», — заявил Гусев.

Он уточнил, что пострадавших среди местных жителей нет.

До этого губернатор сообщал, что в Воронежской области за прошедшую ночь два муниципалитета подверглись атакам со стороны украинских военных. По его словам, в результате в Ольховатском районе произошла «детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений».

Ранее стало известно, сколько беспилотников российские военные уничтожили за ночь.

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