Всех заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону побрили наголо

Всех заключенных, находящихся в ростовском СИЗО-1, побрили наголо из-за инцидента с террористами, которые взяли в заложники сотрудников изолятора 16 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Теперь каждый находящийся в камере — без бороды и волос на голове. Независимо от вероисповедания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что охранникам следственного изолятора разрешили досматривать заключенных более жестко.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в ростовском СИЗО-1, где террористы захватили заложников, не хватает 76 сотрудников, или 30% от необходимого штата. Отмечается, что исправительное учреждение не пользовалось популярностью у соискателей.

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они требовали машину и освобождения.

Ранее адвокат сообщил, что один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова выжил.