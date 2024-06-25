Названо число росгвардейцев, которые были ранены во время терактов в Дагестане

Сотрудники Росгвардии получили ранения в момент терактов в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости
«Выполняя задачи <…> четверо сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН «Ягуар» регионального управления Росгвардии получили ранения», — уточнили в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью «ничто не угрожает».
Во вторник, 25 июня, стало известно, что жители дагестанского села Сергокала не знали, что сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова могут быть причастны к экстремистской деятельности.
Накануне в МИД РФ выразили уверенность, что всех соучастников теракта в Дагестане установят. По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича, у терроризма «не может быть никаких оправданий».
Ранее в ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане.