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Названо число росгвардейцев, которые были ранены во время терактов в Дагестане

Росгвардия: четверо сотрудников получили ранения в ходе терактов в Дагестане

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Кира Батдалова / «Газета.Ru»

Сотрудники Росгвардии получили ранения в момент терактов в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости

«Выполняя задачи <…> четверо сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН «Ягуар» регионального управления Росгвардии получили ранения», — уточнили в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью «ничто не угрожает».

Во вторник, 25 июня, стало известно, что жители дагестанского села Сергокала не знали, что сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова могут быть причастны к экстремистской деятельности.

Накануне в МИД РФ выразили уверенность, что всех соучастников теракта в Дагестане установят. По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича, у терроризма «не может быть никаких оправданий».

Ранее в ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане.

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Теракт в Дагестане
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