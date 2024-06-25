В Дагестане проходят рейды по выявлению лиц, связанных с боевиками

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что правоохранители проводят всю необходимую работу по выявлению лиц, связанных с террористами, напавшими на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале 23 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что такие работы проводятся для недопущения аналогичных фактов.

В ходе терактов в Дагестане 23 июня погибли по меньшей мере 19 человек: 16 полицейских и четверо гражданских лиц. Убиты также пятеро террористов — родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева и бывший руководитель отделения СРЗП в районе. Целью нападавших, как пишет Shot, был священник православной церкви Николай Котельников. Его убили на глазах у жены.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что 20 пострадавших при теракте в Дербенте находятся на стационарном лечении.

Что известно о боевиках, их убеждениях и подготовке теракта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хабиб высказался о связи дагестанского террориста с его бойцовской школой.