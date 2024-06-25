В России объяснили, почему у школьников снижается аналитическое мышление

Аналитическое мышление у современных школьников снижается из-за того, что они проводят большое количество времени в гаджетах. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Кроме того, в школьной программе в течение последних 30 лет происходит снижение количества часов, отведенных на изучение технических и естественнонаучных предметов, в пользу гуманитарных, продолжил эксперт. При этом аналитическому мышлению учат именно физика и математика, подчеркнул он.

«Рассуждать обо всем понемножку… «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». И, собственно, гуманитарные науки в школе во многом учат рассуждать обо всем понемногу, о чем-нибудь и как-нибудь», — сказал Деревягин.

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров до этого говорил, что в школах необходимо внедрить обязательные практические занятия по обучению детей плаванию и спасению утопающих. Проводить их следует перед летними каникулами, считает он.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения согласно с введением в школах оценки за поведение.