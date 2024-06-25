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Пожар во Фрязино полностью потушили

МЧС объявило о полной ликвидации пожара в здании во Фрязино

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар во Фрязино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание горело почти сутки.

24 июня в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Его площадь достигла 5 тыс. кв. м. Поздно вечером открытое горение было ликвидировано.

В загоревшемся здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». В холдинге «Росэлектроника» заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что причиной происшедших в подмосковном Фрязино взрывов стали кислородные баллоны. Однако позже в СК отметили, что рассматривают неисправность проводки в качестве одной из версий причин пожара.

По данным следователей, в административном здании снимали помещения около 50 компаний. Сейчас директоров управляющей компании и компаний-арендаторов допрашивают, у них провели обыски.

Ранее арендатор офиса в сгоревшем здании во Фрязино пожаловался на систему оповещения.

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