«Всем до лампочки»: потерявшего слух и дважды раненого мужчину вновь отправляют на СВО

Жителя Приморского края, подписавшего контракт с ВС РФ, повторно отправляют на СВО после двух ранений и потери слуха. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В июле прошлого года Василий, до спецоперации занимавшийся ремонтом храмов, решил стать контрактником. Он прошел все комиссии и попал на Авдеевское направление. Первое ранение мужчина получил спустя несколько месяцев службы. Руки, ноги и поясница военного сильно пострадали от осколков, но его отправили на передовую уже через неделю, еще «в бинтах».

Там он почти сразу был ранен во второй раз, под обстрелом ему пробило легкое и диафрагму, а один из осколков застрял в печени. Василий надеялся, что теперь врачи поставят ему протез тазобедренного состава, в котором он нуждался еще после первого ранения, но не успел он пройти военно-врачебную комиссию, как его посадили в автобус и вернули в зону СВО.

Сейчас он находится под Ростовом и может передвигаться только с тростью. Кроме того, врачи диагностировали у мужчины акубаротравму — после контузии в его правом ухе нет перепонки.

«От нас избавились и направили вот сюда. На костылях парни, с палочками, у кого рука не шевелится — последствия травм полученных. Нас здесь таких много, и нас не лечат. Всем до лампочки», — уверен Василий.

Ранее получивший ранение на СВО военный попал под суд за отсутствие в части из-за госпитализации.