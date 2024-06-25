Педиатр рассказала, как не допустить появления потницы у ребенка

Перегрев ребенка в летний период является причиной появления потницы, поэтому важно поддерживать оптимальный температурный режим у детей, чтобы не допустить этого. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова, передает Pravda.Ru.

Для этого важно подбирать правильную одежду, соблюдать регулярную гигиену и интервалы при смене подгузников (менять их раз в три часа), уточнила врач. Если проблема уже появилась, Зайниддинова рекомендует обратиться к специалисту.

«Минимальные проявления потницы в виде небольшой сыпи проходят быстро, и глобально качество жизни ребенку не снижает. Но если мы говорим о массивных проявлениях и о присоединении каких-то вторичных инфекционных проявлений, здесь малышу действительно некомфортно, здесь может подниматься температура, здесь может быть беспокойство, зуд, здесь может присоединиться терапия антибактериальная при необходимости», — рассказала она.

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков до этого говорил, что детям во время прогулок в жаркую погоду важно одевать панамку или другой головной убор, чтобы избежать солнечного удара. Кроме того, для защиты от солнца специалист рекомендует наносить на кожу ребенка солнцезащитные кремы.

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