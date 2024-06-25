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Педиатр рассказала, как не допустить появления потницы у ребенка

Педиатр Зайниддинова: перегрев приводит к появлению потницы у ребенка

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Shutterstock

Перегрев ребенка в летний период является причиной появления потницы, поэтому важно поддерживать оптимальный температурный режим у детей, чтобы не допустить этого. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова, передает Pravda.Ru.

Для этого важно подбирать правильную одежду, соблюдать регулярную гигиену и интервалы при смене подгузников (менять их раз в три часа), уточнила врач. Если проблема уже появилась, Зайниддинова рекомендует обратиться к специалисту.

«Минимальные проявления потницы в виде небольшой сыпи проходят быстро, и глобально качество жизни ребенку не снижает. Но если мы говорим о массивных проявлениях и о присоединении каких-то вторичных инфекционных проявлений, здесь малышу действительно некомфортно, здесь может подниматься температура, здесь может быть беспокойство, зуд, здесь может присоединиться терапия антибактериальная при необходимости», — рассказала она.

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков до этого говорил, что детям во время прогулок в жаркую погоду важно одевать панамку или другой головной убор, чтобы избежать солнечного удара. Кроме того, для защиты от солнца специалист рекомендует наносить на кожу ребенка солнцезащитные кремы.

Ранее педиатр рассказала, как оказать первую помощь подавившемуся ребенку.

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