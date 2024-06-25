Власти назвали число пациентов, остающихся в больницах Севастополя после удара ВСУ

Один пострадавший при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю остается в тяжелом состоянии в больнице, всего в клиниках города лечатся 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора города.

По словам собеседника агентства, 12 из 50 пострадавших — дети.

23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших. Столичный департамент труда и соцзащиты населения позднее сообщил, что шесть взрослых и двое детей, доставленных в столицу, находятся в тяжелом состоянии.

24 июня в Севастополе было объявлено днем траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.