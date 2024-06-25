Жена Ассанжа рассказала, когда его отпустят на свободу

Австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после подписания судьей договоренности между журналистом и Минюстом США на слушании на острове Сайпан. Об этом сообщила супруга журналиста Стелла в интервью Би-би-си.

«Джулиан станет свободным человеком, как только судья подпишет его, это произойдет в какое-то время завтра», — сказала она.

Слушание пройдет 26 июня в 9:00 по местному времени (2.00 мск).

До этого независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший приветствовал освобождение основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отметив при этом, что факт признания им вины стал плохой новостью для США, поскольку страна криминализировала журналистику.

Аккаунт WikiLeaks в социальных сетях сообщил об освобождении Ассанжа из британской тюрьмы, откуда он отправляется в Австралию.Предшествовавшие этому новости гласили о возможной сделке основателя WikiLeaks с американским обвинительным органом, в рамках которой он частично признает свою вину в обмен на уже отбытое наказание.

Ранее сообщалось, что Ассанж лично предстанет перед судом на острове Сайпан.