Baza сообщила о росте числа погибших при терактах в Дагестане

Количество погибших во время нападения на церкви и синагоги в Дагестане увеличилось до 23 человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, жертвами террористов стали 18 сотрудников полиции и пятеро местных жителей. Еще 50 человек получили ранения.

23 июня вечером террористы обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции в Махачкале. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». Большая часть радикалов, устроивших нападения, ликвидированы.

Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Дагестане завершена, и ситуация полностью под контролем органов власти, сообщил глава региона Сергей Меликов. В республике объявлен трехдневный траур.

Что известно о боевиках, их убеждениях и подготовке теракта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пенсионер из Дагестана открыл стрельбу по односельчанам, которые ловили рыбу в его пруду.