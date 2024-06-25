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Россиянам рассказали, как создать надежный пароль

Глава Zecurion Ульянов: надежный пароль должен быть длиннее 12 символов

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Depositphotos

Для создания надежного пароля важно использовать цифры, знаки, заглавные и строчные буквы, его длина должна быть больше 12 символов. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он подчеркнул, что для защиты от взлома аккаунта важно создавать сложный пароль, который будет отличаться на разных сервисах.

«Повторять один и тот же в разных сервисах ненадежно. Ведь если злоумышленник получит его от одной площадки, то сможет зайти и на других», — предупредил Ульянов.

По его словам, пароль, составленный из разнообразных комбинаций цифр, букв и знаков, поможет усложнить процесс взлома для потенциальных злоумышленников.

Исследование «Лаборатории Касперского», с которым ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти половина (45%) паролей людей может быть легко взломана хакерами за минуту или еще быстрее. Исследователи проанализировали 193 миллиона паролей, найденных в открытом доступе на даркнете. Только 23% изученных паролей оказались достаточно сложными, чтобы их взлом занял более года. Это примерно 44 млн фраз.

Ранее россиянам дали советы по защите аккаунта на маркетплейсе от мошенников.

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