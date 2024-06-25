Стало известно, почему жители Подмосковья стали чаще встречать медведей

Повышенная активность медведей, о которой сообщают жители Московской области, может быть связана с брачным периодом и поиском новых мест обитания. Об этом «Москве 24» рассказал биолог Павел Глазков.

«Медведи не терпят чужих на своей территории, поэтому молодым приходится искать новые места. Они идут туда, где численность других медведей низкая — как раз в Московскую область», — сказал эксперт.

Он отметил, что при походе в лес необходимо вести себя как можно громче, чтобы снизить риск случайной встречи с животным. Например, громко разговаривать, посвистывать, петь песни или использовать спортивный свисток.

В случае, если вы встретились с медведем, важно уходить от него спиной, а не бежать, посоветовал Глазков. Если животное подходит ближе, важно визуально увеличиться в размере. Для этого можно поднять над головой куртку или встать на пенек, а после — отходить.

В середине июня в подмосковном Дмитрове заметили медведя, который ночью пробежался по дорогам возле жилых домов. Он появился в СНТ «Плоцкий луг» возле села Костино.

Ранее сообщалось, что в ХМАО медведь разогнал отдыхавших на озере туристов.