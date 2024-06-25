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Полтора десятка иностранных студентов подрались в центре Уфы и попали в спецприемник

В центре Уфы произошла драка с участием 15 студентов одного из местных вузов

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Global Look Press

В центре Уфы подрались 15 студентов одного из республиканских вузов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Накануне вечером в полицию обратился очевидец с сообщением о том, что там на улице Пушкина происходит массовая драка. Правоохранители быстро прибыли на место и вмешались. Они установили, что причиной конфликта, предварительно, стал денежный долг.

Всех участников потасовки удалось оперативно задержать, все они оказались иностранными учащимися местного вуза. В отношении студентов были составлены административные протоколы, после чего обвиняемые в мелком хулиганстве отправились в спецприемник для содержания задержанных.

Ранее массовая драка с использованием топора произошла в Саратове, одного из участников конфликта задержали.

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