Стало известно, сколько компаний арендовали помещения в горевшем во Фрязино здании

В административном здании в подмосковном Фрязино, где случился крупный пожар, снимали помещения около 50 компаний. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

В ведомстве пояснили, что у арендаторов и директоров управляющей зданием организации проводят обыски и допросы. Само здание находится в частной собственности.

24 июня в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Его площадь достигла 5 тыс. кв. м. Поздно вечером возгорание было полностью ликвидировано.

В загоревшемся здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». В холдинге «Росэлектроника» заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что причиной происшедших в подмосковном Фрязино взрывов стали кислородные баллоны. Однако позже в СК отметили, что рассматривают неисправность проводки в качестве одной из версий причин пожара.

Ранее арендатор офиса в сгоревшем здании во Фрязино пожаловался на систему оповещения.