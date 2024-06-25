Увеличилось число погибших при теракте в Дагестане полицейских

Число полицейских, погибших в результате двойного теракта в Дагестане, выросло до 16, в больнице скончался 24-летний сержант. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

24 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Дербенте и Махачкале в результате атаки террористов погибли 15 полицейских.

Это начальник ОМВД России по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, полицейский СР ОБ ППСП ОМВД России по городу Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев.

Кроме того, в результате нападения погибли сотрудники ОМВД по Дербенту младший лейтенант Тамерлан Гасанбеков, капитан Сейфелмелук Гаджиалиев, старший лейтенант Эйнар Исмаилов, лейтенант Магомед Магомедов, лейтенант Ахмед Казимагомедов, сержант Хабиб Алиев, сержант Магомедрасул Мамаев и младший лейтенант Мугудин Бутаев.

Также погибли замкомандира взвода Полка ППСП УМВД России по Махачкале старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов, полицейские Султан Джаруллаев, Джалил Гебеков, Виталий Мезенцев и Рамазан Атциев.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 20 пострадавших при теракте в Дербенте находятся на стационарном лечении.