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Россиянам дали советы по защите аккаунта на маркетплейсе от мошенников

Глава Zecurion Ульянов: для покупок на маркетплейсах лучше завести новую карту

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Shutterstock

Россиянам важно придумать сложный уникальный пароль для аккаунта в маркетплейсах, который больше нигде не будет использоваться, чтобы защититься от мошенников. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Я в целом не рекомендую привязывать карты к интернет-сервисам, даже если вы им доверяете. Хотя вводить каждый раз данные не очень удобно, тем не менее это снижает риск случайной потери средств», — продолжил эксперт.

Он также порекомендовал открыть отдельную карту для покупок на маркетплейсах, например, виртуальную. Ульянов пояснил, что при совершении покупки пользователю придется сначала перевести деньги на нее, после чего они будут списываться.

Результаты исследования, проведенного Институтом развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), до этого показали, что количество жалоб на действия маркетплейсов растет в геометрической прогрессии, превышая темпы роста самого рынка e-commerce. По данным системы «Консультант+», в 2020 году арбитражными судами было рассмотрено около 200 споров с участием крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon, а в 2023 году их стало уже более 1,5 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянин трижды получил дырявый диван при покупке на маркетплейсе, но не сдался.

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