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В регионе ребенок выжил после выпадения из окна седьмого этажа

В ХМАО двухлетний ребенок выпал из квартиры на седьмом этаже и выжил

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Shutterstock

Ребенок из ХМАО серьезно пострадал, выпав из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает администрация города Югорска.

Девочка упала с седьмого этажа. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии в местную городскую больницу. Специалистам удалось стабилизировать состояние двухлетней пациентки, после чего ее направили в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.

О том, какие травмы получила пострадавшая, не сообщается. Информация о том, где находились родители в момент произошедшего отсутствует.

В администрации напомнили о том, что, если в квартире есть ребенок, не стоит ставить рядом с окном мебель. Помимо этого, важно установить на окно блокатор, который не позволит детям самостоятельно открывать механизм.

До этого в Нижнем Тагиле ребенок выпал из окна многоэтажного дома. На пострадавшую двухлетнюю девочку обратил внимание прохожий, после чего пострадавшей вызвали скорую помощь.

По данным МВД, в момент инцидента отец дома не находился. Мать с семьей не жила, но в день инцидента решила навестить дочерей и, по словам соседей, была пьяна.

Ранее годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в Новосибирской области.

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