В регионе ребенок выжил после выпадения из окна седьмого этажа

Ребенок из ХМАО серьезно пострадал, выпав из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает администрация города Югорска.
Девочка упала с седьмого этажа. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии в местную городскую больницу. Специалистам удалось стабилизировать состояние двухлетней пациентки, после чего ее направили в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.
О том, какие травмы получила пострадавшая, не сообщается. Информация о том, где находились родители в момент произошедшего отсутствует.
В администрации напомнили о том, что, если в квартире есть ребенок, не стоит ставить рядом с окном мебель. Помимо этого, важно установить на окно блокатор, который не позволит детям самостоятельно открывать механизм.
До этого в Нижнем Тагиле ребенок выпал из окна многоэтажного дома. На пострадавшую двухлетнюю девочку обратил внимание прохожий, после чего пострадавшей вызвали скорую помощь.
По данным МВД, в момент инцидента отец дома не находился. Мать с семьей не жила, но в день инцидента решила навестить дочерей и, по словам соседей, была пьяна.
Ранее годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в Новосибирской области.