Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте

20 пострадавших при теракте в Дербенте находятся на стационарном лечении. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По его словам, пациентам с особо тяжелыми травмами были проведены теле-медицинские консультации, все получили необходимый объем лечения, хирургического в том числе. Один пациент 26 июня будет эвакуирован на площадку московского Центра имени Н.И. Пирогова.

В ходе терактов в Дагестане 23 июня погибли по меньшей мере 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Убиты также пятеро террористов — родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева и бывший руководитель отделения СРЗП в районе. Целью нападавших, как пишет Shot, был священник православной церкви Николай Котельников. Его убили на глазах у жены. Что известно о боевиках, их убеждениях и подготовке теракта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хабиб высказался о связи дагестанского террориста с его бойцовской школой.